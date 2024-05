Zé Ramalho faz show em Goiânia neste mês

Um dos cantores de maior renome nacional chega no Arena Multiplace. Desta vez a voz marcante de Zé Ramalho comanda o espetáculo, no dia 25 de maio (sábado), com a abertura do local a partir das 18h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital . Para mais informações basta entrar em contato no WhatsApp 62 99943-9739.



Nascido em Brejo da Cruz, na Paraíba, Zé Ramalho é um dos maiores nomes da música popular brasileira. Em 2008, a revista Rolling Stone promoveu a Lista dos Cem Maiores Artistas da Música Brasileira, onde o cantor e compositor ocupou a 41ª posição. Com quase 50 anos de carreira, o artista coleciona grandes sucessos, a exemplo de Chão de Giz, Admirável Gado Novo, Avôhai, Canção Agalopada, entre dezenas de outros, que marcaram gerações e até hoje estão presentes nos amantes da música brasileira.



O Arena Multiplace conta com um espaço amplo, aconchegante e bem arborizado. O local já recebeu shows de renomados artistas do cenário nacional de estilos diferentes, passando pelo sertanejo, pop, rock, MPB, axé, entre outros. Entre os destaques, Bell Marques, Durval Lélys, Alexandre Pires, Seu Jorge, Sandy, Felipe Amorim, Marcelo Falcão, Zeca Baleiro, Luísa Sonza, Chitãozinho e Xororó, Trio Parada Dura e Mato Grosso e Mathias, Luan Pereira e Zé Felipe.



Serviço: Show de Zé Ramalho

Data: 25 de maio (sábado), a partir das 18h (abrem os portões)

Onde: Arena Multiplace (Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 18, Vila Alto da Glória, Goiânia)

Contato: (62) 9.9943-9739

Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/ze-ramalho-25-de-maio

Instagram: @arenamultiplace