Zé Ramalho faz show em Goiânia neste sábado (20)

"Chão de Giz", "Sinônimos" e "Batendo na Porta do Céu" são músicas que marcaram gerações e que fazem parte das mais de quatro décadas de trajetória do cantor e compositor Zé Ramalho, que se apresenta na noite deste sábado (20) no Arena Multiplace, espaço anexo ao Laguna Gastrobar. Os ingressos estão à venda no site e no aplicativo Balada App a partir de R$ 120.

A apresentação integra a turnê "Show de Sucessos", que está em sua segunda temporada. Goiás não poderia ficar de fora da rota e já recebeu o cantor na cidade de Jataí no último dia 12. Em Goiânia, os portões do espaço abrem às 16 horas e conta com show de abertura do cantor John Logan acompanhado da banda Old Soul.

O paraibano natural de Brejo da Cruz completou recentemente 40 anos de carreira como um dos principais nomes da MPB. Suas composições foram eternizadas como trilhas de novelas, como a faixa "Mistérios da Meia-Noite", que foi tema de "Roque Santeiro", em 1985, e "Admirável Gado Novo", na novela "O Rei do Gado" (1996).

A icônica "Sinônimos" integrou a trilha de "Além do Tempo" (2015), mas também ficou marcada na voz dos sertanejos Chitãozinho e Xororó, que rendeu gravação especial entre a dupla e o cantor. Relembrar os grandes sucessos foi também o mote da última vez que Zé Ramalho esteve em Goiânia, em 2019, após o lançamento da caixa "Zé Ramalho Voz e Violão - 40 Anos de Música", composta por três CDs e um DVD.