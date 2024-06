Zabumba Beach é atração do Arraiá Plaza D’Oro, nesta quinta-feira (20)

Um arraial para lá de animado, com direito a muita música, dança e comidas típicas. É o que promete ser o Arraiá Plaza D’Oro, hoje, a partir das 18 horas, na praça de alimentação do centro de compras, localizado no Residencial Eldorado, em Goiânia. A entrada é gratuita.

A grande atração da noite é o show do Zabumba Beach, banda goiana de forró que soma 23 anos de estrada e é conhecida por suas apresentações interativas e envolventes. No repertório, o melhor do xote, xaxado e arrasta-pé dos anos 80 e 90, com uma pegada leve, inovadora e pop.

Formado por Gustavo Pompeu (vocal), Jorge Fernandes (vocal), Nego Leu (sanfona), Jader Couteiro (percussão) e Humberto Silva (contrabaixo), o grupo já dividiu palco com grandes nomes da música brasileira como Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Falamansa, Rastapé, Dominguinhos e Elba Ramalho.

A festa também conta com apresentação de quadrilha junina, barracas de comidas típicas e sorteios de brindes. O evento é uma realização da Rádio Executiva FM, através do projeto Executiva no Palco.

O Plaza D’Oro Shopping fica na Av. Nápoli, n° 500, no Residencial Eldorado, em Goiânia (GO).