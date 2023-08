Zeca Baleiro, Almir Sater e Maneva são atrações do Canto da Primavera

O festival Canto da Primavera 2023 já tem data para acontecer em Pirenópolis. A 22ª edição do evento será realizada de 19 a 24 de setembro e contará com shows gratuitos de Zeca Baleiro, Banda Maneva e Almir Sater, além de, aristas goianos.

Este ano também terá a 2ª edição do Festival de Música Canto Kids, realizada de 13 a 17, e premiará jovens de 4 a 14 anos. A mostra é promovida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG). O evento também conta com parceria do Sesc Goiás, Prefeitura de Pirenópolis, Goiás Social e Secretaria de Estado da Retomada.

O Canto da Primavera ainda irá trazer oficinas de capacitação na área de música o Estúdio Primavera, que vai oferecer gravações gratuitas para os músicos.

Abrindo os shows do festival, na sexta (22/9), está o grupo de reggae Manevá. No sábado (23/9) é a vez de Zeca Baleiro subir ao palco para comemorar 26 anos de carreira. Fechando a programação do evento, no domingo (24/9) está o cantor, compositor, ator e instrumentista Almir Sater.