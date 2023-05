Zeca Pagodinho ironiza notícia sobre salário de R$ 600 mil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zeca Pagodinho, 64, não se segurou e brincou com uma notícia sobre sua vida, que apontava que o cantor ganhava um salário de R$ 600 mil.

O jornal -não informado no vídeo- ressaltava que o famoso era milionário, ganhava no mínimo R$ 600 mil por mês e era dono de bares. Com a nota, o famoso não perdeu a chance de ironizar a situação.

Em post no Instagram, gravou um vídeo procurando pelo suposto dinheiro informado na manchete. Na legenda, escreveu: "Urgente: Zeca Pagodinho busca dinheiro perdido. Entenda o caso!".

"Estou procurando esses R$ 600 mil. Não estou achando, aqui não está, aqui também não está. Fui na minha editora também não está. Liguei para a Mônica e também não está com ela", comentou no vídeo.

Acrescentou que gostaria de receber o dinheiro em seguida: "Se alguém estiver com esses R$ 600 mil, pode mandar para mim, por favor? Obrigado".

Os fãs também entraram na brincadeira. "A gente faz uma vaquinha e te dá os R$ 600 mil. Para você, tudo", reforçou uma seguidora. "Já dá até para comer caviar", brincou outra.