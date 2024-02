Zezé adota cachorros que foram maltratados

O cantor Zézé Di Camargo, de 61 anos, adotou quatro cachorros abandonados após um ser baleado e outro levar uma facada no focinho, em Anápolis, a ceerca de 55 km da capital do Estado, Goiânia. O sertanejo, acompanhado da esposa, Gacriele Lacerda, fazia visita a uma ONG em favor da causa animal, quando se sensibilizou com as histórias dos bichinhos e resolveu adotá-los.

A adoção dos animais aconteceu na última segunda-feira (26). Por meio das redes sociais, a ONG informou que o sertanejo e Graciele visitaram os abrigos temporários e um hospital veterinário, onde mais de 200 animais resgatados, vítimas de maus-tratos e abandono, são abrigados.

Um dos bichinhos adotados pelo casal, apelidado de Lampião, foi vítima de uma grande crueldade, uma facada no focinho. Já outra cadelinha adotada, Maria Bonita, teve o corpo dilacerado. Outra cadelinha foi apelidada de Milagre, por ter sobrevivido a um tiro.