Zezé Di Camargo declara torcida por Wanessa no Big Brother

O sertanejo Zezé Di Camargo revelou (o que todos já sabiam) ele está firme e forte na torcida pela filha, Wanessa Camargo, que está confinada na 24ª edição do "Big Brother Brasil".

Em seu Instagram, o cantor compartilhou um vídeo com montagens de imagens dos dois juntos. “Não precisa nem me amar! Ame meus filhos, já é o suficiente para mim. Coração na mão”, disse ele na legenda.

A cantora goiana tem mostrado seu lado real fora dos holofotes para os fãs no reality. Em conversa na quarta-feira (10), por exemplo, Wanessa relembrou as inseguranças no início de sua carreira, em 2000, e na chamada alta sociedade.

A artista também revelou que o ex, Marcus Buaiz, vai se casar e elogiou a atriz Isis Valverde – atual do empresário.