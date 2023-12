Zezé Di Camargo tem dinheiro bloqueado pela Justiça após não pagar contas de água

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Contas do Estado de Goiás determinou a penhora das contas bancárias do cantor Zezé Di Camargo por causa de uma dívida relacionada a falta de pagamento. O débito seria dez anos das contas de água e esgoto de um imóvel, em Goiânia. A ação, movida pela Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), diz que o valor total ultrapassa aos R$ 17 mil.

Em um comunicado divulgado pela assessoria jurídica do cantor nas redes sociais nesta quarta-feira (20), a defesa de Zezé Di Camargo diz que a dívida está em discussão e precisa ser mais analisada. Chama o débito de R$ 17 mil "de um valor baixo" e que a obrigação de pagamento não é definitiva porque a cobrança ainda pode ser considerada "equivocada e ilegal".

Os advogados do sertanejo enfatizaram no comunicado que o valor está depositado na Justiça: "O valor discutido encontra-se depositado em juízo, ou seja, quitado por parte do artista Zezé Di Camargo, porém, o mesmo será mantido em juízo até a decisão final".

A condenação do cantor divulgada no processo se refere ao pagamento dos valores das faturas mensais de consumo de água e esgoto, entre o período de 23 de julho de 1994 e 17 de novembro de 2004. O processo foi aberto em 19 de dezembro de 2012, para cobrar cerca de R$ 10 mil, mas o valor atual descrito nos autos do processo é de R$ 17.404,70.