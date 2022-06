"É uma dor que muitas têm", diz Maytê Piragibe sobre relacionamentos abusivos

A atriz Maytê Piragibe revelou que já esteve em um relacionamento abusivo. “Quantas mulheres saem de casamento, machucadas, e não conseguem falar sobre isso? Não conseguem mais se expressar? Eu gosto muito de dar suporte e amparo para essas mulheres, de conversar. É uma dor que muitas têm”, disse.

Mãe de Violeta, de 10 anos, Maytê contou que ensina desde cedo para a filha os valores feministas que aprendeu ao longo dos anos. “Eu compro livros feministas infantis para ela. Um deles é sobre mulheres empoderadas. Muitas dessas mulheres foram silenciadas nos nossos livros de história, mas foram e ainda são essenciais. Essa é uma forma da minha filha se sentir representada”, relatou.

Além disso, a apresentadora falou que as pessoas responsáveis pela educação dos meninos precisam educá-los de forma semelhante. “Temos que conversar muito com as mães dos garotos dessa geração, para que elas parem de ensinar coisas como ‘mulher veste rosa, homem veste azul’. Essa é uma geração mais fluida, que tem mais acesso, precisamos ter cuidado”, acrescentou.