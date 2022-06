A Maia quer falar sobre amor em nova fase da carreira

A Maia, que interpretou a Morte em Quanto Mais Vida, Melhor! (Globo), lançou um novo single, Pedaço de Céu. Produzido em parceria com seu noivo, o fotógrafo Fabio Francesco Nosotti, o projeto marca uma nova fase em sua carreira.

“Essa música sela o final de uma fase e o início de outra, onde quero trazer leveza e falar sobre amor”, diz a artista, que celebra o destaque que ganhou com a novela das 19 horas, que terminou recentemente. “Finalizei com maestria. Foi um crescimento muito bom, dramaturgicamente falando. Eu cresci vendo novelas e o carinho que recebi e recebo é gratificante”, confessa ela.

A Maia decidiu fazer sua redesignação de gênero há 11 anos. Feliz com a trajetória, garante que passaria por tudo novamente, mas não romantiza as dificuldades de ser trans. “Sinto que o preconceito é silencioso, está em um olhar de cima para baixo, mas não estou nem aí. Aprendi a não dar ideia ao preconceito”, garante ela, que já sofreu, inclusive, dentro da igreja. “Eu costumava cantar na igreja aos domingos e, por conta do bullying, minha voz acabou sendo anulada durante muitos anos. Acreditei que não podia cantar”, relembra.