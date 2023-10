Adele revela que parou de beber há três meses

A cantora Adele, de 35 anos, revelou que parou de beber há três meses e meio. O comentário ocorreu durante o seu show em Las Vegas (EUA), no fim de semana. Ao jornal Daily Mail, a cantora inglesa enfatizou que esteve no limite do alcoolismo e isso motivou a sua decisão.

“Parei de beber há cerca de três meses e meio. É chato. Quer dizer, eu fui literalmente quase alcoólatra durante boa parte dos meus 20 anos, mas sinto muita falta disso. Também cortei a cafeína”, disse.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que Adele revelou seus vícios do passado. Em agosto, a loira falou sobre sua dificuldade em parar com o vício em café. Ela relatou que chegou a tomar 25 xícaras de café descafeinado para suprir seu vício.

“Tive uma dor de cabeça incômoda por dois dias porque parei. A minha cabeça estava latejando. Foi como se tivesse uma furadeira dentro da minha cabeça. Foi pesado. Tem sido mais difícil que parar de fumar”, explicou.

Adele acrescentou que durante a pandemia de Covid-19, o hábito de ingerir álcool piorou. Ela lembrou que nessa época, certa vez, bebeu quatro garrafas de vinho antes do almoço.