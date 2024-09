Adriana Esteves pensa em se "aposentar" das novelas

Prestes a estrear em "Mania de Você" - nova novela de João Emanuel Carneiro, a atriz Adriana Esteves, de 54 anos, revelou que em breve pretende dar um tempo dos folhetins da TV.

“Vou trabalhar sempre, mas talvez vou me aposentar de novela. Nem pensar de série, de cinema, de teatro.... Quero fazer “Mania de você” agora bem bonitinha, me dedicar a ela, mas novela é muito trabalhoso”, disse Adriana no evento de lançamento da trama, no Rio de Janeiro

Com um currículo de peso, que inclui personagens como Carminha de "Avenida Brasil" e Laureta de "Segundo Sol", a artista que é casada com o também ator, Vladmir Britcha, ainda refletiu sobre sua relação com o trabalho: “Atuar é minha vida. Eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar desde jovem. Descobri o meu ofício, que é minha paixão, que é a atuação. É uma sorte muito grande ser feliz com nosso trabalho”.

Na nova novela, das 21 horas, que estreia dia 9 de setembro, na TV Globo/TV Anhanguera, Adriana será Mércia, uma mulher fria, neurótica e solitária, que esconde alguns segredos.