Adversária de Isabelle no Festival de Parintins, Marciele revela torcida pela sister

Rivais, mas não inimigas. É assim que Marciele Albuquerque, a cunhã-poranga do Boi Caprichoso, define Isabelle Nogueira, a participante do "BBB-24" (Globo/TV Anhanguera) que ocupa o mesmo posto que ela, só que no rival Boi Garantido. As duas agremiações disputam o Festival de Parintins, que ocorre desde 1965 no município amazonense.

“A rivalidade de quem é melhor é muito grande, mas somos rivais dentro da arena. Não temos problemas fora”, diz Marciele, que também explica que o termo cunhã-poranga vem do tupi e significa “moça bonita”.

Na apresentação, elas representam a força feminina dentro dos povos indígenas. Os critérios de avaliação são movimentos, simpatia, traje e beleza, entre outros. Aos 30 anos, Marciele é a musa do Boi Caprichoso desde 2017. Para ela, ter uma cunhã-poranga no reality show no BBB é uma forma de valorização da cultura local. “Senti orgulho, ela está tornando o festival conhecido para outras regiões com maestria”, avalia. “É algo pelo qual brigamos muito. Fora da arena, estamos unidas pelo Amazonas”, ressalta.

Inclusive, a Globo estuda a possibilidade de transmitir o festival na TV aberta, em junho deste ano.