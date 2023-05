Agatha Moreira vive ‘Barbie do Agro’ em ‘Terra e Paixão’

Agatha Moreira bem que queria se desvincular um pouco da pecha de vilã, mas não teve jeito. No terceiro trabalho consecutivo com Walcyr Carrasco, depois de Giovanna (“Verdades Secretas”) e Josiane (“A Dona do Pedaço”) a atriz interpreta Graça, uma das antagonistas de "Terra e Paixão".

“Falo que ela é minha princesinha, a Barbie do Agro. Mais uma vilã para conta. Acredito que ela seja menos malvada que as últimas duas. Ela foi criada como uma princesa e acredita de verdade que só faz o bem. Faz maldades sem pensar que é algo ruim”, explica a artista.

“É uma personagem bem distante de mim. A nossa única semelhança é o gosto pela moda e para por aí (risos). A Graça vive naquele universo agro e sonha em casar e ter filhos com Daniel Johnny Massaro)”, afirma.

Para mergulhar no universo dessa “barbiezinha”, Agatha passou a escutar podcasts sobre agropecuária. “O tempo que passamos no Mato Grosso do Sul me ajudou muito na construção desta personagem. Me inspirei também em personagens de filmes, livros, e busquei o sotaque nos podcasts agropecuários. Também passei a seguir meninas de lá que são donas de lojas, multimarcas, assim como a Graça. Tudo isso me traz inspiração”, completa.