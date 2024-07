Alane Dias diz que conseguiu quitar dívidas

A bailarina e atriz, Alane Dias, disse estar vivendo uma fase com muitas novidades, desde que saiu do BBB-24. A paraense se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro, está vivendo um novo affair, está com o nome limpo e intensificou as aulas de teatro.

“Estou morando no Rio, me adaptando à vida carioca. Tinha vindo para o Rio duas vezes, mas a passeio só, morar é diferente... Estou o num apartamento maior, mais tranquila”, disse.

Antes de entrar no reality show da TV Globo, Alane revelou que não pagava o cartão de crédito há alguns meses e sua participação no programa poderia ajudar. “Já estou bem, consegui quitar minhas dívidas. Lembro que a última coisa que minha mãe falou antes de ir pro BBB foi: ‘tu quer um pix? Não tem dinheiro’”, relembrou.

Embora, esteja vivendo um novo romance, com Lucas Silva, irmão e empresário do cantor Silva, a gata revelou que a paquera entre eles é antiga. Eles se conheceram em 2022.

“Tava no Círio de Nazaré, e muitos famosos vão para Belém. Nessa época, tirei foto com um famoso e ele repostou. O Lucas me viu na foto e começou a me seguir. Conversamos pela rede social. Quando me mudei para São Paulo, a gente se encontrou pela primeira vez e ficamos. Continuamos falando só pelas redes, porque ele mora no Espírito Santo... Como estou morando no Rio, conseguimos nos encontrar mais”, contou ela em entrevista ao GShow.