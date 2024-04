Alane Dias revela planos para o futuro e diz que sonha em ser atriz

Eliminada do 'BBB-24' no último domingo (14), Alane Dias revelou para Ana Maria Braga quais são seus planos para o futuro. A bailarina e modelo ressaltou que quer seguir a carreira de atriz e trabalhar na TV Globo.

A apresentadora do "Mais Você" perguntou como Alane se vê daqui a um ano, e ela respondeu:

“Me vejo aqui nos corredores da Globo com vários roteiros na mão, decorando falas... (...) O que eu mais sonho é com a minha carreira de atriz. É o meu maior sonho... Eu estou muito ansiosa para poder fazer dar certo o meu sonho, que é a minha carreira de atriz.”

“Eu queria muito ganhar o programa, mas eu também entrei com o intuito da visibilidade me ajudar a conseguir um caminho para a minha carreira de atriz, que é o meu sonho, que é o que vai me fazer feliz, me fazer sorrir. Espero conseguir, vou lutar até o final para conseguir”, ressaltou a paraense.

Alane contou ainda, que fez cinco anos de teatro em Belém e se mudou para São Paulo para se profissionalizar. “Vou terminar os meus estudos para conseguir o DRT (registro profissional) e seguir a carreira de atriz”, disse ela, que inclusive, assinou com a Bpm Comunicação, de Paulo Pimenta, responsável pela assessoria de imprensa da cantora Anitta e da campeã do 'BBB-21', Juliette.