Alessandra Ambrósio revela treino para manter boa forma

Aos 41 anos, Alessandra Ambrósio, costuma exibir nas redes sociais os exercícios que realiza para manter a boa forma. Por meio das publicações no seu perfil no Instagram (que conta com mais de 11 milhões de seguidores), a modelo e empresária incentiva os fãs a aderirem uma melhor qualidade de vida.

Para manter o shape sequinho a top brasileira aposta em variadas atividades físicas. “Eu adoro fazer ioga, faço pilates, faço exercícios na barra, faço spinning, musculação... Eu estou sempre me movendo, nadando, jogando volêi na praia, correndo atrás das crianças”, afirma a ela.

Ambrósio, que participou de "Verdades Secretas", garante que é boa de garfo, mas explica que busca o equilíbrio na alimentação para manter a boa forma.

“Eu como de tudo, mas gosto de coisas orgânicas, de coisas fresquinhas. Eu tento sempre optar pelo açúcar mascavo no lugar do branco, por exemplo. Tento ser o mais saudável que eu consigo, eu e a minha família, meus filhos”, disse ela, que é mãe de Anja (de 14 anos) e Noah (de 10 anos).