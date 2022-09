Alessandra Negrini volta à novela das nove, em ‘Travessia’

A personagem Guida, irá trazer Alessandra Negrini, de 52 anos, de volta ao horário nobre da Globo, agora estreando no universo de Glória Perez. Em "Travessia", folhetim que sucede "Pantanal", ela é irmã mais velha de Leonor (Vanessa Giacomo), prima da delegada Helô (Giovanna Antonelli) e mãe do jovem Rudá (Guilherme Cabral), fruto de seu primeiro casamento.

Alegre e festeira, Guida sempre foi cheia de namorados. Quando começa a novela, ela está prestes a se casar com Moretti (Rodrigo Lombardi), com quem vive em Portugal. Guida mantém desde a infância um forte senso protetor com a irmã mais nova. Por outro lado, não consegue se conectar tão bem com o filho Rudá, a quem mandou estudar no exterior por uma longa temporada. Pela falta de conexão, sequer percebe que o jovem não gosta muito de falar sobre relacionamentos amorosos.

A última vez que Negrini frequentou o horário foi em "Paraíso Tropical" (2007), em que interpretava as gêmeas Thais e Paula. "Travessia" tem estreia prevista para a segunda quinzena.