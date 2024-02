Alice Carvalho encara papel em ‘Renascer’ como uma missão

A atriz potiguar Alice Carvalho, de 27 anos, é uma das <nordestinas no elenco de "Renascer", da TV Globo/TV Anhanguera.

“Um remake vem logo com uma cobrança de ser boa... É um marco na minha carreira fazer um texto original de Benedito Ruy Barbosa adaptado pelo neto dele, é estar dentro da televisão tomando um suco da essência pura do que foi ela”, conta Alice, que se destacou na série "Cangaço Novo" e atuou também em "Guerreiros do Sol".

Na trama das 21 horas, a artista será Joana, mulher de Tião Galinha (Irandhir Santos). O casal entra em cena no capítulo desta quarta-feira (21). A personagem de Alice será assediada pelo patrão, Egídio (Vladimir Brichta), que ficará obcecado pela funcionária. Ingênua e costumada com a vida pacata ao lado do marido, ela ficará paralisada de medo diante da situação.

Alice diz que recebeu a personagem como uma “missão”, já que vai mostrar ao Brasil uma realidade ainda presente na vida de milhares de pessoas.

“(Joaninha) é um mergulho nesse Brasil profundo das pessoas invisíveis, na identidade de pessoas que muitas vezes não têm nem RG, então é um retrato de uma mulher que existe mas que é pouco retratada”, explica.