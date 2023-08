Alice Wegmann revela como foi cantar em ‘Rensga Hits!’

A atriz Alice Wegmann, de 27 anos, é protagonista da série musical "Rensga Hits!". Com produção do Globoplay, a artista carioca comemora a chegada da trama, à Globo na próxima segunda-feira (21), após "Terra e Paixão".

“Cantar e tocar são coisas que eu não domino. Quase achava que estaria desrespeitando os cantores do Brasil (risos). Tenho pouca técnica e muita vergonha na cara, mas não tinha como não estar ali. Raíssa era para ser minha e eu era para ser Raíssa”, afirma Alice sobre sua personagem.

Na história escrita por Renata Corrêa, Raíssa Medeiros é uma jovem do interior que descobre ter sido traída pelo noivo e o abandona no altar. Assim, parte em sua Bandida, como apelidou seu carro, para Goiânia, sonhando viver do sertaneja. O veículo dá problema na estrada, e ela compõe "Desatola, Bandida", que se torna o maior hit do feminejo. Só que na voz de outra artista, Gláucia Figueira (Lorena Comparato), pois a composição foi roubada.

“Ela é ingênua, mas não é boba. É sonhadora, carismática, alegre, intensa. Queria que ela fosse minha amiga!”, brinca Alice.

“Já são 16 anos de carreira, mas nunca tinha feito uma personagem tão carismática e iluminada, nunca senti o sucesso tão de perto”, completa.