Alice Wegmann revela que acordava com dores fortes após cenas de abuso

A atriz Alice Wegmann, de 28 anos, esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" desta quinta-feira (25) para falar sobre "Justiça 2", série de Manuela Dias, que estreou no dia 11 de abril no Globoplay.

Na trama, Alice vive Carolina, que na adolescência foi estuprada pelo tio, Jayme (Murilo Benício). Uma década depois, a moça volta a ser vítima do criminoso; o episódio se torna a gota d’água, e a jovem o denuncia. Assim, ele passa o período preso.

Alice contou que a rotina vivida pela personagem na trama era tão tensa que ela acordava com dores nos dias seguintes das gravações. “Muitas das cenas que eu fazia com o Murilo Benício, que foi um parceiro incrível esse processo todo, eu acordava com dores físicas no dia seguinte. Mesmo que não tivesse muito toque físico nas cenas. Às vezes, mesmo que não tivesse, eu acordava cheia de dores, porque o emocional também mexe muito”, disse.

Para viver a vítima de abuso na série, Alice contou que perdeu 16 quilos para o papel. “Eu emagreci bastante para a personagem, acho que ela tem algo um pouco mais frágil mesmo, mais endurecida, sofrida”, explica a carioca.