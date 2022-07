Aline Borges anuncia fortes emoções para Zuleica em ‘Pantanal’

Com um papel de destaque em "Pantanal" (Globo), Aline Borges, a Zuleica, conta que o público viverá fortes emoções com a nova fase da novela. Agora que Tenório (Murilo Benício) já descobriu o caso entre Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré), a vida das duas famílias do fazendeiro vai virar de cabeça para baixo.

“Tenório quer levar Zuleica para lá porque está com o orgulho ferido, se sentindo traído e não quer ficar por baixo. Quer esfregar a segunda família na cara da Maria como uma vingança”, avalia Aline, que aponta o motivo do pé atrás da enfermeira sem titubear: “Minha personagem é uma mulher independente, tanto financeira quanto emocionalmente, e ele pede que ela largue a vida dela para ir ao Pantanal. É um pedido muito difícil”.

É nessa mudança para a fazenda que Zuleica conhece, de fato, as vilanias do homem com quem é casada por todo esse tempo. “E ela vai ficar louca! Ela vai meio que “embruacar”. Perde sua identidade e sua autoestima, vai se definhando. Zuleica vai sendo levada pelo ritmo daquela vida. Vai passar por poucas e boas”, entrega a atriz de 47 anos.