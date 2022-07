Aline Campos vai estrelar comédia no cinema

Aline Campos, ex-Riscado, está cada vez mais dedicada à carreira de atriz. A influenciadora e dançarina será uma das estrelas do filme Um Dia Cinco Estrelas, dirigido por Hsu Chien.

No longa, que começa a ser rodado na próxima segunda-feira, ela contracenará com Estevam Nabote, famoso por participar do Porta dos Fundos e dos humorísticos O Dono do Lar e Tô de Graça, do Multishow. O elenco conta ainda com Danielle Winits e Hugo Bonemer.

Na trama, Pedro Paulo é apaixonado por seu carro, um Opala dos anos 70, e o chama carinhosamente de Mozão. Sua esposa, Manuela, papel de Aline, morre de ciúmes do carro.

Recentemente, a ex-bailarina contou que foi vítima de abuso sexual na adolescência. “Quero de alguma forma também acalmar os corações das meninas que podem ter passado por isso e hoje estão se sentindo culpadas ou achando que não vão superar esse trauma. A culpa nunca é de quem é abusado”, disse ela.