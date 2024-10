Aline Campos vira apresentadora e se diz realizada

A atriz e apresentadora Aline Campos, de 37 anos, afirma que esse está vivendo seu melhor momento profissional. No dia 8, ela estreou no comando do reality de dança "Segue o Baile", no canal E!. A atração é uma competição entre bailarinos com eliminação semanal e visita de personalidades famosas.

“Ser apresentadora contempla o que amo fazer, que é me comunicar sendo eu. Melhor ainda ser num âmbito que guiou minha vida”, disse Aline.

Há dez anos, ela deixava o balé do "Domingão do Faustão" para ser reconhecida nacionalmente. De lá para cá, atuou em novelas, filmes, programas de TV e em comerciais, sobretudo os de cerveja, época em que o corpo feminino era bastante objetificado pela publicidade.

Ela era a mulher de biquíni na praia que deixava os homens animados ao pedir uma cerveja gelada. “Não me arrependo de ter feito, pelo contrário, me orgulho de ainda ser reconhecida por esse trabalho. Claro que hoje em dia na TV várias coisas não seriam daquela forma e talvez tivessem mais cuidado”, avalia.

“Estou realmente me realizando profissionalmente e provando para mim que sou capaz. Em algum momento eu achei que não tivesse a capacidade de dominar minha carreira”, acrescenta Aline Campos.