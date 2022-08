Aline Gotschalg celebra a vida após vencer o câncer

Participante do "Big Brother Brasil 15" (Globo), Aline Gotschalg, de 31 anos, revelou que estava com câncer na tireoide. Nesta quarta (3), a influenciadora detalhou que tinha um tumor maligno e que, após o tratamento, está curada. “Receber esse diagnóstico não foi fácil. Tive muito medo e confesso que foram dias difíceis”, explicou.

“Nunca havia feito antes um exame de ultrassom na tireoide e ouvi uma voz, (como não acreditar que temos anjo da guarda?), para realizá-lo juntamente com todos os meus outros exames periódicos, muito importantes para um controle preventivo de doenças, principalmente as mais silenciosas. E foi então que descobrimos um tumor maligno”, prosseguiu no Instagram.

Aline afirmou ainda que “essa foi mais uma provação de Deus” em sua vida. “Sou grata por ter descoberto precocemente, o diagnóstico precoce salva vidas. Tô viva e curada”, celebrou.

Na publicação, a mulher do ex-BBB Fernando Medeiros também fez um apelo para que as pessoas realizem exames periódicos. “O câncer de tireoide é uma doença muitas vezes silenciosa e que afeta três vezes mais mulheres do que homens, principalmente aquelas na faixa entre os 20 e os 65 anos”, alertou.