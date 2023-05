Aline Wirley revela que tinha vergonha de usar cabelo ao natural

A ex-Rouge Aline Wirley, de 41 anos, uma das finalistas do Big Brother Brasil 23, falou aos seus seguidores no Instagram sobre sua transição capilar e divulgou um momento em que ela e a família partiram para o salão cuidar das madeixas.

Em desabafo, a ex-BBB confessou que aceitar seus cabelos ao natural não foi um processo simples, porém foi necessário e que agora consegue lidar com eles.

“Quando comecei meu processo de transição capilar, indo de encontro ao meu 4C, passei por momentos de muitas dúvidas, medo e insegurança”, começou a artista paulistana.

“Por vezes me sentia feia e enfraquecida e nunca me sentia à vontade para ir ao salão para cuidar do meu cabelo. Sentia vergonha”, confessou, afirmando em seguida ter contado com a ajuda de um amigo que especializado em cuidados com os cabelos.

O 4C é uma classificação em tabela de cabelos cacheados. Os cachos dessa categoria são mais delicados e exigem cuidados especiais.