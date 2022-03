Alinne Moraes reflete sobre política e maternidade

Alinne Moraes, de 39 anos, falou sobre carreira, maternidade e política. A atriz, que não esconde ser contra o atual governo, disse como avalia os artistas que não se posicionam politicamente por temer a perda de seguidores nas redes sociais.

“Eu diria que em ‘condições normais’ cabe ao artista decidir quando e sobre o que acha necessário se posicionar. Mas nesse momento acho mais do que necessário. Não adianta se calar temendo uma reação, ela já houve, a classe artística foi tratada como uma associação de vagabundos diante do silêncio de muita gente. Temos que nos posicionar e não vou ficar em cima do muro”, comentou Alinne.

No ar como Bárbara, em "Um Lugar ao Sol" (Globo), a artista também refletiu sobre o que mudou em sua vida com a chegada de Pedro, seu filho com o diretor de cinema e TV Mauro Lima: “A maternidade trouxe uma força que eu desconhecia. Eu me sinto mais completa e sou grata por ele me transformar a cada dia”, explicou.