Ana Castela faz sua estreia na Pecuária de Goiânia

Após brilhar nos palcos de festivais como Villa Mix, Caldas Country e da Festa de Peão de Barretos, a Pecuária de Goiânia recebe pela primeira vez, Ana Castela. A Boiadeira, de 20 anos, faz show neste sábado (18) e é um dos nomes mais aguardados da programação. Para a noite ficar ainda mais especial, ela faz dobradinha com o namorado Gustavo Mioto, de 27 anos.

Em um curto período de tempo, Ana Castela, se tornou um fenômeno ao conquistar o coração do público com sua autenticidade e talento. A jovem que cursava Odontologia antes da carreira artística acumula parcerias com artistas renomados como Luan Santana, Gusttavo Lima, Ludmilla, Naiara Azevedo e outros.

“Tudo aconteceu de uma forma muito rápida e da noite para o dia a minha vida mudou completamente. Eu não imaginava que fosse nessa velocidade, às vezes ainda parece um sonho”, relembra a cantora, que é nascida no interior do Mato Grosso do Sul.

O show em Goiânia promete ser repleto de grandes sucessos, como Pipoco, As Menina da Pecuária, Bombonzinho e Roça em Mim, fruto da colaboração com Luan Pereira e o goiano Zé Felipe. Além de muitos outros sucessos que animam o público de todas as idades.