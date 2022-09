Ana Castela se junta a outras estrelas no Caldas Country Festival

A cantora Ana Castela está confirmada como mais uma atração do Caldas Country Festival 2022. Ela se une ao lineup da 15ª edição do evento onde o país inteiro se encontra, nos dias 12 e 13 de novembro, em Caldas Novas (GO). Além da artista de 18 anos, o público vai conferir o show de Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraisa, Dennis, entre outros.

Batizada Ana Flávia Castela, a jovem boiadeira nasceu em Amambai (MS) e foi criada na vizinha Sete Quedas, na fronteira com o Paraguai. Os avós tinham uma fazenda no lado paraguaio. Entre os dois países, a menina aprendeu a andar a cavalo, de bicicleta e moto. No início da pandemia, Ana começou a postar vídeos de covers no YouTube.

Fã de Melim e Anavitória, ela iniciou no mundo da música cantando em igrejas. “Gosto demais de cantar gospel. Comecei cantando mesmo na igreja. Tinha um coral com minhas amigas chamado Coração de Maria, quanto tinha 15, 16 anos”, conta a dona do hit "Pipoco", hoje em 4º lugar no Spotify do Brasil.