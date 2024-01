Ana Hickmann estreia série sobre os direitos das mulheres no Brasil

A apresentadora Ana Hickmann, de 42 anos, estreia, nesta terça-feira (23), uma série de lives que abordará a garantia dos direitos das mulheres no Brasil. Entre as convidadas que a loira vai entrevistar estarão Maria da Penha, ativista dos direitos das mulheres, e Regina Célia, vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Juntas elas irão abordar temas como a importância da Lei Maria da Penha para proteger as vítimas de violência doméstica. Essa primeira transmissão será ao vivo pelo Instagram da apresentadora, às 19h.

Desde que se separou do empresário Alexandre Correa, Hickmann tem se empenhado na discussão de temas relacionados à defesa das mulheres. Esse primeiro debate será em torno da Lei Maria da Penha e como ela serve para proteger as vítimas de violência doméstica. A lei foi sancionada em agosto de 2006 e tem como objetivo proteger a mulher da violência doméstica e familiar.

Em novembro do ano passado, Ana prestou queixa em uma delegacia contra o então marido, Alexandre Correa, por agressão. Logo depois entrou com processo de separação e desde então vem se dedicando dentro do ativismo.