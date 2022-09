Ana Morais lança carreira de cantora

Ana Morais expõe para o mundo o que vem amadurecendo nos últimos três anos: a carreira de cantora. Vivendo em uma casa onde se respira arte e dona de um DNA carregado de talento - é filha de Gloria Pires e Orlando Morais, e irmã de Antônia Morais e Cleo -, Ana lançou seu primeiro álbum: "Pensei em Esquecer o Amanhã". Em um disco bastante eclético, a menina de 22 anos revela sua intensidade, romantismo e experiências em sete canções todas compostas por ela.

“Estou muito feliz e muito animada para lançar esse projeto inteiro. É um álbum que é o início da minha história, por isso tem essa sonoridade tão diversa, é muito experimental para encontrar o meu som e para me encontrar como artista, espero que dê muitos frutos, que as pessoas se identifiquem. É uma descoberta, acho que a gente nunca para de se descobrir.”

De uma família consagrada tanto na atuação como na música, ela convive com as comparações desde a infância. “Comparações existem desde sempre entre eu e minhas irmãs e entre eu e meus pais. É uma coisa chata, as pessoas não entendem, apesar da família ser artista, a gente é uma pessoa individual. A gente tem nossa carreira, nosso jeito do ser. Somos da mesma família, mas não é igual, cada um tem seu talento, seu dom, sua vontade...”, afirma.