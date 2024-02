Ana Paula Minerato encara carnaval solteira, após 5 anos

Ana Paula Minerato, musa da Gaviões da Fiel, escola de samba de São Paulo, encara o carnaval solteira após término de 5 anos de relacionamento. A loira contou, às vésperas da folia, que não está mais namorando Wesley Santesso.

O motivo do término, segundo a gata, de 32 anos, foi uma questão de caráter, deixando muitos curiosos sobre os detalhes que levaram a essa difícil decisão. Apesar do fim da relação, Ana Paula demonstra uma atitude positiva em relação ao futuro: “Eu não estou triste, é um ótimo momento para recomeçar a vida, ressignificar meus objetivos e curtir o carnaval solteira. Ano novo, vida nova”, diz.

“Vou descobrir agora o que é passar o Carnaval solteira. Foram muitos anos juntos e eu nem sei mais. Mas estou ótima, me ocupando mais com trabalho e treinos. Términos são sempre difíceis, prefiro me manter longe do universo dele”, completa.

A paulistana acrescenta que por enquanto não quer se envolver com ninguém. “Coração fechado para mim. Não me envolveria com ninguém agora. Emendar relacionamentos não é algo saudável e realmente estou curtindo muito a minha própria presença”, explica.