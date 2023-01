Ana Paula Minerato se prepara para o carnaval com Jiu-Jítsu

Figurinha carimbada no carnaval de São Paulo, a modelo e apresentadora, Ana Paula Minerato está treinando forte para a folia deste ano. A musa da Gaviões da Fiel tem 31 anos e aposta no jiu-jítsu para manter o condicionamento físico e brilhar na avenida.

“O jiu-jítsu me trouxe diversos ensinamentos com relação a disciplina, respeito, humildade e o coletivo. Comecei de forma despretensiosa, mas já estou na faixa azul na graduação do esporte”, conta a influenciadora.

Minerato é conhecida pelas suas fantasias ousadas que deixam o público de queixo caído, a gata promete que esse ano não será diferente.

Corintiana roxa, ela voltou à Gaviões em 2022, depois de ficar dois anos fora da escola. Vice-campeã do reality "A Fazenda 8" (Record), a loira promete que a fantasia no carnaval 2023 será uma das menores que já usou.