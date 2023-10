Anajú Dorigon vive princesa ‘fora dos padrões’ em novo filme

A atriz modelo Anajú Dorigon, de 29 anos, ficou conhecida por "Malhação: Sonhos" (2014), como a personagem Jade Gardel, agora a gata estrela o filme "Príncipe Lu e a lenda do dragão” de Luccas Neto, com produção da Luccas Toon e da Take4Content, que estreia em 2024. Na trama ela vive uma princesa.

“A Princesa Irritante tem um humor que extrapola qualquer limite. Essas nuances da personagem foram o que me atraíram para este desafio”, diz ela.

Recentemente, Anajú foi apontada como affair do lutador e ex-BBB Antônio Cara de Sapato. A artista teve alguns prints de uma conversa com o atleta vazado na web. No entanto, ela nega e disse se tratar apenas de boatos.

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Dorigon é natural de Campinas, em São Paulo. Ela começou a carreira com apenas 3 anos, estrelando comerciais de TV. Na adolescência, ela ganhou diversos concursos de beleza como o Miss Teen Brasil 2009, o Miss Teen América do Sul 2010, na Colômbia, o Miss New Model Universe 2010, na República Dominicana e o Miss Teen Fabulous Universe de 2011/2012, no Equador.