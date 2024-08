Andrea Andrade revela que cuida do corpo com muita musculação

Andrea Andrade, Rainha de Bateria da Porto da Pedra e musa da Unidos de Vila Isabel, é conhecida por sua presença marcante no carnaval. Por trás das fantasias e do corpão definido, ela mantém uma rotina rigorosa de cuidados.

“Faço musculação quatro vezes por semana há muitos anos; já é um hábito. Não gosto de fazer aeróbicos, só faço perto do carnaval, quando preciso secar. Musculação eu amo e faço o ano todo; acho superimportante manter a massa muscular, principalmente depois dos 35 anos”, conta ela.

Aos 38 anos, a musa destaca que o agachamento é um dos seus exercícios fundamentais: “Acho o agachamento um exercício muito completo, trabalha muito o glúteo, a perna toda, quadríceps e posterior.”

Sobre o período pós-folia, Andrea aproveita para relaxar. “Depois do carnaval, é aquele momento de relaxar um pouco, viajar, ficar uns dias sem academia, mas, no meu caso, não é tanto em relação ao treino, é mais em relação à alimentação. Passando o Carnaval, eu relaxo, me dou umas férias, me permito comer tudo o que tenho vontade”, revela.