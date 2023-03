Andrea Beltrão sonha com filme de ‘Tapas e Beijos'

Envolvida com as gravações de um dos próximos episódios da série 'Falas femininas — Histórias impossíveis', da Globo, Andrea Beltrão, de 59 anos, está com a agenda cheia.

Em cartaz no Rio de Janeiro, com a peça “Antígona”, a artista também, quer fazer um filme sobre a série 'Tapas & Beijos'. “Esses dias andei revendo alguns episódios e me diverti. Fiquei com desejo de fazer um filme e reunir aquela turma de novo”, afirma.

No episódio de 'Histórias impossíveis', Beltrão será uma motorista de aplicativo. Ao todo, serão cinco capítulos que irão ao ar ao longo do ano. O primeiro exibido foi o 'Mancha', no dia 6, em referência ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8. Cada capítulo remete a uma data importante do calendário nacional. Ainda estão por vir episódios dedicados Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, ao Dia dos Povos Indígenas, ao Dia Nacional das Pessoas Idosas e ao Dia da Consciência Negra.

“Faço Meire, motorista de aplicativo que está fazendo 60 anos e passa 14 horas no carro. Ela leva uma vida massacrante. E pega uma personagem cadeirante, feita pela Zezé Motta. A partir desse encontro, tudo muda”, adianta Andrea sobre sua personagem na produção.