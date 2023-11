Angélica chega aos 50, volta à Globo e faz reflexão sobre a vida

Prestes a completar 50 anos, no dia 30 de novembro, Angélica vem preparando, ao longo da última década, corpo, mente e espírito para chegada da idade. Foi um período que ela diz ter usado para refletir sobre carreira, família, matrimônio e saúde.

As sessões de autoanálise foram materializadas no programa "Angélica: 50 & Tanto", que estreia no Globoplay e vai ao ar no "Fantástico" (TV Globo/TV Anhanguera), neste domingo (26). Na atração, ela recebe mulheres que marcaram a cultura brasileira, como Anitta, Ivete Sangalo, Susana Vieira, Eliana e Xuxa, para um papo em sua mansão, no Rio de Janeiro.

“Vivi momentos de vulnerabilidade e de aprendizado dos 40 para os 50”, diz Angélica. “É uma fase que toda mulher passa. Os filhos entram na adolescência, você começa a questionar o trabalho e o casamento, e entra na menopausa. Os 50 anos vêm agora com mais tranquilidade, leveza e maturidade”, completa a mulher de Luciano Huck.

A loira saiu da Globo em 2020, após 24 anos, numa decisão que ela diz ter sido tomada em conjunto com a emissora, para quem trabalha em projetos pontuas e garante ter portas abertas.