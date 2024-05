Angélica conversa sobre casamento aberto com Luciano Huck

Pais de três e prestes a completar 20 anos juntos, Angélica e Luciano Huck conversam sobre a possibilidade de partir para a experiência de uma relação não monogâmica. Na verdade, eles “falam” sobre o assunto, mas não cogitam, pelo menos por enquanto, abrir o casamento, de fato.

“Temos amigos que são (não monogâmicos). Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos”, contou Angélica, de 50 anos, em entrevista à revista “Ela”.

A apresentadora começa a gravar em junho “Angélica: 50 & uns”, programa no GNT, “Fantástico” e Globoplay nos moldes do “Angélica: 50 & tanto”, exibido no ano passado. Se na versão anterior recebeu mulheres interessantes (Xuxa, Preta Gil, Anitta) em sua casa para uma roda de conversa, agora o espaço será dado aos homens. Em pauta, assuntos como sexo e libido.