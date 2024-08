Angelina Jolie interpreta Maria Callas no cinema

Angelina Jolie, de 49 anos, dá vida à cantora de ópera Maria Callas no cinema, no filme "Maria", que foi recebido com aplausos está semana, ao ser exibido no Festival de Veneza, na Itália. O longa é do cineasta chileno Pablo Larraín.

“Tenho em comum com ela coisas que não vou dizer, mas que vocês sabem ou supõem”, disse Jolie, em conversa com jornalistas em Veneza, levantando suspeitas de uma referência ao conturbado relacionamento com Brad Pitt, de 60 anos, que teria semelhanças com o affair que Callas teve com o milionário grego Aristóteles Onássis, em que ele a traía sem disfarçar.

“Mas compartilho com Callas a vulnerabilidade dela, mais do que qualquer outra coisa”, completou a atriz.

Durante o evento a famosa por filmes como Sr e Sra Smith e Garota Interrompida, se recusou a falar do divórcio Pitt. A artista se limitou a falar que precisa morar em Los Angeles (EUA) por conta do rompimento. Ela pretende se mudar com os filhos quando os mais novos completarem 18 anos.