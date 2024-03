Anitta alcança o topo das paradas do Chile com ‘Mil Veces’

Anitta, de 30 anos, atingiu o topo das paradas de sucesso do Chile, com um show realizado no Festival de Viña Del Mar. A música "Mil Veces" foi a mais ouvida nas rádios chilenas na última quinta-feira (29), segundo a gravadora Republic Records.

"Mil Veces" é uma das faixas do disco "Funk Generation", que será lançado ainda neste ano e terá 13 faixas. A canção explora o gênero funk melody e fala sobre desventuras amorosas. No festival chileno, Anitta foi premiada com a Gaivota de Prata e a Gaivota de Ouro, duas das mais importantes distinções.

A cantora carioca esperava ganhar a Gaivota de Ouro, mas foi surpreendida, com o outro prêmio. “Eu não sabia, não imaginava que receberia outro prêmio. Eu já estava sem roupa. Pensei: volto sem roupa? Coloco uma toalha?”, disse Anitta no palco. A gata finalizou o discurso agradecendo aos fãs chilenos pela experiência e disse que estava muito feliz.

Recentemente, a funkeira revelou o cancelamento de uma parceria com Sam Smith, "I Wanne Be". Segundo ela, o cancelamento partiu do artista inglês. O fato acabou atrasando o lançamento de seu novo álbum, que inicialmente estava programado para março. “Tivemos que reprogramar o plano de lançamento do álbum e assim que tiver a data, vocês saberão. Não vai atrasar muito, todo o resto já está pronto”, afirmou ela.