Anitta celebra o funk carioca em novo videoclipe

Gravado no Rio de Janeiro, o videoclipe da música Funk Rave, de Anitta, foi lançado nesta sexta-feira (23). Sensual e divertido, o audiovisual retrata a cena cultural das favelas – principalmente do início dos anos 2000 – fazendo um resgate da cultura que sempre inspirou a cantora a ser artista. Tudo sob uma estética pop, como é do feitio da “Girl from Rio”.

A própria cantora assina a direção criativa do projeto. Por sua vez, a produção ficou por conta da GINGA Pictures, que colaborou com Anitta em videoclipes como Boys Don’t Cry, Dançarina Remix e El Que Espera. “O videoclipe resgata o clima do lugar onde eu cresci. Gente reunida, as crianças brincando, música, dança, romance…”, ela reflete. “Costumamos reproduzir aquilo que vemos no nosso dia a dia. Então, a minha ideia era homenagear a minha cultura e a cena funkeira”, ressalta.

Essa construção de signos e elementos que remontam às raízes da artista também se reflete no figurino. “A gente mergulhou no que era moda do funk lá nos anos 2000", conta Anitta.

Confira o clipe abaixo: