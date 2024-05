Anitta curte folga no Rio de Janeiro antes de turnê internacional

Depois de participar do show de Madonna, no Rio de Janeiro, Anitta continuou na cidade e curtiu a praia. Mas, além de se divertir, ela também faturou uma grana, pois realizou sessão de fotos para uma campanha publicitária.



Vestindo biquíni e acessórios verde e amarelo, a cantora de 31 anos aproveitou o mar na praia de Grumari, sob temperatura de 35 graus. Ela ainda vestiu outros dois looks: um top esvoaçante rosa e uma cropped roxa com a inscrição “piranha”.



Totalmente à vontade na sua cidade natal, Anitta também foi vista andando na garupa de uma moto numa favela do Rio. Ela usava capacete, camiseta com as cores da seleção e shorts supercavado. Além disso, andou pelas ruas do local. As imagens foram compartilhadas em seu Instagram.



Annita está recarregando as energias para realizar sua primeira grande turnê internacional, quando fará shows por 13 países da América do Norte, do Sul e da Europa. A The Baile Funk Experience Tour segue o lançamento do Funk Generation, álbum de funk inspirado pelos sons que tocam em bailes funk do Rio, de São Paulo e Belo Horizonte.



A primeira apresentação está programada para dia 18, na Cidade do México. A última será em Ibiza (Espanha), dia 8 de julho. No caminho, a artista passará por cidades como Nova York, Miami, Los Angeles, Buenos Aires, Londres, Madri, Barcelona e Milão, entre outras.