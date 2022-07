Anitta entra para o 'Guinness' por liderar ranking do Spotify

A cantora Anitta entrou para o Guinness World Records, antigo Livro dos Recordes, que cataloga recordes mundiais, por ser a primeira artista latina solo – e a primeira brasileira – a alcançar o primeiro lugar entre as músicas mais tocadas no Spotify.

Trabalhos colaborativos de artistas latinos como Luis Fonsi e Daddy Yankee – autores de Despacito –, J Balvin – Mi Gente, com Willy William –, Bad Bunny – de Dákiti, com Jhay Cortez – e Camila Cabello – de Havana e Señorita, com Young Thug e Shawn Mendes, respectivamente –, já haviam conquistado faixas no topo do Spotify, mas Anitta, com a música Envolver, foi a primeira artista latina a atingir a primeira posição sozinha.

Lançada em novembro do ano passado, Envolver está incluída no álbum Versions of Me, mas foi apresentada ao público anteriormente como single, viralizando rapidamente nas redes sociais e nas plataformas de streaming.

Até o dia 1º de abril, Envolver tinha 108,45 milhões de reproduções na principal plataforma de músicas do mundo.