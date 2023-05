Anitta quer levar a cultura do baile de favela para seu próximo álbum

Na última segunda-feira (1º), durante o Met Gala 2023, Anitta, de 30 anos, revelou alguns detalhes de seu próximo disco. Segundo ela, a produção será em torno do tema baile de favela, a essência do funk brasileiro. A Girl from Rio ainda revelou que a intenção é lançar álbum com músicas em inglês e em espanhol.

“Acho que o funk brasileiro está abrindo seu espaço agora, e eu quero mostrar mais de onde esse ritmo nasceu. E essa é minha cultura, minha comunidade, meu lugar”, afirmou ela à revista 'Variety' durante o tapete vermelho da cerimônia.

Sem data de lançamento definida, o próximo álbum da cantora carioca será seu primeiro pela gravadora Republic Records. Anitta rompeu com a Warner após 11 anos de parceria.

A poderosa confirmou que haverá convidados nas faixas, mas ainda não disse quem. Ela também afirmou que gostaria de colaborar com Lizzo, Doja Cat, Dua Lipa e Ariana Grande.

Anitta também disse que recebeu convites para atuar e que está aprendendo a ser atriz.