Anitta rebate críticas por não cantar mais em português

Anitta, de 30 anos, lançou ontem o clipe da música "Casi casi", que já está disponível no YouTube, e deixou no ar um gostinho do que está por vir no seu próximo projeto. Ao divulgar a nova canção, a poderosa disse não se importar com as críticas que vem recebendo por não lançar tantas músicas em português. A cantora afirma que este é “um processo natural” e um sonho de internacionalizar sua arte.

“É preciso persistir, manter o foco, independentemente dos comentários, se falam bem ou mal, se flopou (deu errado) ou não. A questão é insistir”, disse ela, ao divulgar o projeto "Funk Generation A Favela Love Story", cujo álbum completo deve chegar em 2024 “Não dá para escutar todas as opiniões senão não fazemos o que sonhamos”, completa a artista.

Segundo a carioca, o álbum mistura inglês e espanhol, porém com a forte presença da batida do funk. Além de, relembrar a época do Furacão 2000, quando Anitta começou a se envolver com o mundo da música.

“Comecei a fazer esse projeto enquanto eu estava doente. Eu estava achando tanto que eu ia morrer. Não aceito morrer e não fazer o álbum dos meus sonhos... Antes eu ficava numa agonia, tudo tinha que ser perfeito. Hoje em dia estou bem mais leve”, acrescenta a gata.