Anne Hathaway diz que não deseja a continuação de 'O Diabo Veste Prada'

Protagonista de "O Diabo Veste Prada" (2006), Anne Hathaway, de 41 anos, disse que não deseja a continuação do longa. Ela considera o filme original do diretor David Frankel um sucesso singular. “Às vezes acho que as coisas devem ser celebradas e preservadas em uma bolha”, explicou.

“Só para que vocês compreendam, todos vocês viram esse filme mais recentemente do que eu”, acrescentou Hathaway em meio a risos.

“Acho que já tem mais de dez anos, talvez uns 20, desde que assisti esse filme”.

A atriz nova-iorquina falou em recente entrevista à Vanity Fair sobre sua carreira. Ganhadora de uma estatueta do Oscar, como Melhor Atriz Coadjuvante em 2013, por seu papel em "Os Miseráveis", Anne enfrentou duras críticas na internet, de opositores a sua vitória na premiação.

“Muitas pessoas não me deram papéis porque estavam preocupadas com o quão tóxica minha identidade havia se tornado online”, revelou Anne. Ela ainda apontou Christopher Nolan, diretor de

"Interestellar", como o responsável por “resgatar” sua carreira. “Ele não se importou com isso e me deu um dos papéis mais lindos que já tive”, contou.

“A humilhação é uma coisa muito difícil de passar. O segredo é não deixar que isso te feche. Você tem que ser ousada”, concluiu.