Antonela Rocuzzo evita a exposição

Discreta, Antonela Rocuzzo, esposa do jogador Leonel Messi, não costuma estampar capas de revistas. Mas a gata de 34 anos chamou a atenção nas redes sociais durante a Copa do Mundo e, especialmente, na vitória da Argentina sobre a França, no último domingo (18).

“Mãe de Thiago, Mateo e Ciro. Não tenho Twitter. Não tenho Facebook”, é assim que ela se apresenta no perfil do Instagram, que conta com mais de 28 milhões de seguidores.

Por lá, Antonella ostenta uma vida luxuosa, costuma postar fotos praticando exercícios, acompanhada de Messi, dos filhos e com os cachorros. Nascida em Rosário, cidade portuária na Argentina, ela se casou com o craque em 2017, mas o relacionamento começou na adolescência.

Para manter a boa forma Antonella joga golfe, pratica ioga e boxe. A leitura é outra paixão da musa argentina. Fã da saga "Harry Potter", de J.K. Rowling, ela lá já compartilhou fotos dos filhos vestidos com roupas dos personagens e da sua coleção de livros.

Apesar do salário milionário de Messi, Antonela faz questão de se envolver nos negócios. Ela é sócia com a prima Andrea Lo Menzo, de uma marca de roupas infantis chamada ‘Enfans’. As duas, têm como inspiração a ‘avó materna que sempre fez com as próprias mãos as roupas para as crianças da filha’.