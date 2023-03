Aos 40, Kelly Key diz não ter medo de envelhecer

A cantora e influenciadora digital Kelly Key completou 40 anos de idade ontem e publicou um longo texto no Instagram refletindo sobre a data. Ela é mãe de três e casada com o empresário Mico Freitas.

“Completar 40 anos é um marco na vida de qualquer pessoa, mas para as mulheres é ainda mais significativo. É uma idade em que a maturidade, a força e a experiência se encontram, criando uma combinação poderosa e única”, começou ela.

“A vida é cheia de mudanças, e é justamente a maturidade que nos permite encará-las de frente e encontrar o equilíbrio necessário para seguir. Hoje, vejo que todas as escolhas que fiz, boas ou ruins, me trouxeram até aqui, e sou grata por cada uma delas. A maturidade me ensinou a abraçar as mudanças e acreditar em minhas escolhas, sabendo que elas são fruto da minha experiência de vida”, continuou a loira.

“Que eu possa encarar cada nova etapa com serenidade e confiança, sabendo que a maturidade é uma aliada valiosa para enfrentar todos os desafios que a vida possa me apresentar. Cheguei aos 40 anos com muitas histórias para contar! Me sinto abençoada”, agradeceu.