Após 13 anos, Juliana Paiva encerra contrato de exclusividade com a Globo

Aos 29 anos, Juliana Paiva revelou em seu perfil no Instagram, que após 13 anos na Globo, encerrou seu contrato de exclusividade com a emissora. Juliana entrará no novo esquema de contratos da emissora, em que o artista trabalhará apenas por obra fixa e depois fica disponível no mercado.

“Decidimos neste momento não renovar o contrato de exclusividade e partir para contratos por obra! Ok, Ju, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o nossa relação continua e que até já existem possíveis projetos futuros na casa, mas que agora vou poder expandir a minha arte pra outros lugares também”, escreveu ela.

”Tenho muita gratidão pelas oportunidades e enorme carinho por essa parceria linda... Estou motivada e animada com as novas possibilidades desse meu novo momento de carreira! A arte é imensa”, conclui a atriz, que integrou novelas como "Ti-ti-ti" (2000), "Malhação" (2012) e "Salve-se Quem Puder" (2020).

Apesar da novidade, a atriz está em conversas para integrar o elenco da nova novela de Walcyr Carrasco, "Terra Vermelha".