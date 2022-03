Após críticas por samba, Gabi Martins desabafa: ‘Foque em você’

Gabi Martins desabafou no seu perfil no Instagram. A cantora, que vem recebendo críticas nas redes sociais após vídeo de ensaio para o desfile de carnaval deste ano, declarou que acordou cedo para a terapia e aconselhou fãs a não focarem em críticas negativas.

“Acordei sete horas para fazer terapia... Um dia lindo e maravilhoso para vocês, que Deus abençoe, que seja lindo para a gente correr atrás do que a gente quer”, disse.

“Não importa o que ninguém fala de você, importa o que você pensa de você, o que você quer. Corre atrás, olha para a frente, não olha para os lados. Não olha para as críticas que querem te ferir, mas sim para aquelas que querem te fazer melhorar”, concluiu a minreira.

Gabi ensaiou no início da semana no Sambódromo da Sapucaí com a Unidos da Vila Isabel, escola pela qual desfilará, e o vídeo da cantora dançando viralizou nas redes, recebendo crítica pela dança.